Владивосток, , 04:14 — REGNUM В обменных пунктах валюты во Владивостоке нет ограничений по объёму проводимых операций, доллар США продаётся от 75 рублей.

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После 30-процентного обрушения цены на нефть последовал взлёт курса доллара и евро к рублю: к 10 марта при официальном курсе, установленном на выходные и понедельник-вторник 67,5 рублей за доллар, американская валюта продаётся по цене более 75 рублей, пишет РИА Новости.

«Саммит банк» во Владивостоке продаёт доллар по 75,50 рубля.

«Наличность есть, ограничений на сумму продажи доллара нет», — рассказали в банке.

В пункте обмена валюты банка «Приморье» сообщили, что дефицита наличности также нет.

«Дефицита долларов нет, можно купить любую сумму. Доллар продаём по 75,05 рубля», — сообщили в «Приморье».

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость доллара в банках Калуги варьируется от 68,75 до 81,7 рублей.