Казань, , 03:55 — REGNUM В арбитраж Татарии поступил иск с требованием начать банкротство компании «Камвторполимер», работающей по основному виду деятельности на рынке обработки вторичного неметаллического сырья. Иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило от казанского ООО «Стандарт-Ойл» 6 марта 2020 года. Сумма претензий, ставших основанием для обращения в суд, составляет 400 тыс. рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Камвторполимер» учреждено в апреле 2016 года в Казани. Его средняя численность работников — около 10−20 человек. Уставный капитал составляет более 20,48 тыс. рублей. Директор Ильнур Хузин, действующий с января 2018 года, на сегодня является владельцем 49% доли. Оставшаяся доля компании после выхода из состава участников в ноябре 2018 года ООО «Ядран-Инновации» («Ядран-групп») до сих пор не распределена.

Некоторое время назад, по данным из открытых источников, среди владельцев «Камвторполимера» числился и Юрий Анюховский (совладелец московского ООО «Борнефтегаз»).