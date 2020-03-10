Саратов, , 03:40 — REGNUM Арбитраж Саратовской области отклонил иск единственного производителя боевых машин пехоты в РФ — ПАО «Курганмашзавод» к Саратовскому агрегатному заводу о взыскании многомиллионного долга и неустойки. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В споре речь шла «о взыскании суммы долга в размере 17 741 720,9 руб., неустойки в размере 5 882 831,28 руб., расходов по уплате государственной пошлины в размере 200 000 рублей». Третьим лицом в деле участвовало Министерство обороны России.

Иск на общую сумму 223 257 354,2 рубля поступил в суд ещё в августе 2019 года, но слушания откладывались и спор в итоге рассмотрели лишь в начале марта 2020 года. В ходе рассмотрения первоначальная сумма претензий была существенно снижена.

Судья полностью отказал в удовлетворении претензий, дав распоряжение выдать справку «на возврат из федерального бюджета РФ госпошлины в размере 179 38 рублей». Решение вступит в силу спустя месяц после его принятия, но может быть оспорено.

Также на 31 марта 2020 года судом назначено рассмотрение иска саратовского завода к курганскому. Речь идёт о сумме 2 321 769,89 рубля. Иск поступил в суд в конце января 2020 года и речь также идёт о неустойке. В феврале 2020 года тот же суд в порядке упрощённого судопроизводства принял ещё один иск агрегатного завода к «Курганмашзаводу» — на сумму 681 310,34 рубля как «пени за нарушение сроков оплаты поставленного товара».