Краснодар, , 03:20 — REGNUM Арбитраж Краснодарского края 10 марта 2020 года возобновит рассмотрение иска Олега Дерипаски к департаменту имущественных отношений Краснодарского края. В иске миллиардер выступает как глава крестьянского (фермерского) хозяйства и требует признания незаконным отказа ведомства. Вероятно, спор касается земельного вопроса и построек на участке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан ещё в середине июня 2019 года, но производство по делу приостанавливалось на период проведения судебной экспертизы. Перед экспертом — Анатолием Мелконовым из ООО «Инженер» был поставлен вопрос о том, «являются ли объекты, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 23:35:0000000:1328, площадью 2 157 811 кв. м, земли сельскохозяйственного назначения, расположенном по адресу: край Краснодарский, р-н Усть-Лабинский, с/о Суворовский, капитальными».

По данным публичной кадастровой карты, спорный участок по документу предназначен для сельскохозяйственного производства, а его кадастровая стоимость — 34 939 254,13 рубля.

В исковом заявлении миллиардер требует признания «незаконным отказа департамента имущественных отношений Краснодарского края от 13.03.2019 года №52−9562/19−32−12». Содержание документа пока неизвестно.

Напомним, также на 14 мая 2020 года в арбитраже Москвы назначено заседание по иску Дерипаски к блогеру Алексею Навальному о защите чести и достоинства. Сумма иска — один рубль.