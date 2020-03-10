Краснодар, 10 марта 2020, 03:20 — REGNUM Арбитраж Краснодарского края 10 марта 2020 года возобновит рассмотрение иска Олега Дерипаски к департаменту имущественных отношений Краснодарского края. В иске миллиардер выступает как глава крестьянского (фермерского) хозяйства и требует признания незаконным отказа ведомства. Вероятно, спор касается земельного вопроса и построек на участке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Иск был подан ещё в середине июня 2019 года, но производство по делу приостанавливалось на период проведения судебной экспертизы. Перед экспертом — Анатолием Мелконовым из ООО «Инженер» был поставлен вопрос о том, «являются ли объекты, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 23:35:0000000:1328, площадью 2 157 811 кв. м, земли сельскохозяйственного назначения, расположенном по адресу: край Краснодарский, р-н Усть-Лабинский, с/о Суворовский, капитальными».
По данным публичной кадастровой карты, спорный участок по документу предназначен для сельскохозяйственного производства, а его кадастровая стоимость — 34 939 254,13 рубля.
В исковом заявлении миллиардер требует признания «незаконным отказа департамента имущественных отношений Краснодарского края
Напомним, также на 14 мая 2020 года в арбитраже Москвы назначено заседание по иску Дерипаски к блогеру Алексею Навальному о защите чести и достоинства. Сумма иска — один рубль.
Для справки: Активы Дерипаски в группе ГАЗ представлены в восьми регионах России в виде 13 предприятий, в том числе в Мордовии, Нижегородской, Ярославской и Ульяновской областях. Сам миллиардер находится в санкционном списке США, что повлекло за собой проблемы у компаний, где он имел доли. В результате по ряду активов бизнесмен снизил доли участия. В 2005 году группа крупных бизнесменов-участников списка Forbes, включая Дерипаску, Лисина, Вексельберга, Евтушенкова, Алекперова и других, создала фонд поддержки олимпийцев России.