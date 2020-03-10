Нью-Йорк, США, 10 марта 2020, 02:55 — REGNUM Рост эпидемии коронавируса представляет опасность не только в области здравоохранения, но и способен сократить рост мировой экономики на 2,5%, заявил на пресс-конференции директор по стратегиям глобализации и развития Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ричард Козул-Райт.
По словам экономиста, центральные банки не смогут справиться с этим кризисом в одиночку. Снижение цен на активы, ослабление совокупного спроса, ухудшение долгового кризиса могут спровоцировать дальнейшее ухудшение ситуации, поэтому нельзя исключать еще одного мощного обвала стоимости активов.
Однако эксперт исключает повторение банковского кризиса 2008 года, поскольку сейчас мировая банковская система находится в более стабильной форме.