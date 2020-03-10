Нью-Йорк, США, , 02:55 — REGNUM Рост эпидемии коронавируса представляет опасность не только в области здравоохранения, но и способен сократить рост мировой экономики на 2,5%, заявил на пресс-конференции директор по стратегиям глобализации и развития Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ричард Козул-Райт.

По словам экономиста, центральные банки не смогут справиться с этим кризисом в одиночку. Снижение цен на активы, ослабление совокупного спроса, ухудшение долгового кризиса могут спровоцировать дальнейшее ухудшение ситуации, поэтому нельзя исключать еще одного мощного обвала стоимости активов.

— отметил Козул-Райт. «Так называемый шок COVID-19 вызовет рецессию в некоторых странах и приведет к снижению глобального годового роста в этом году до уровня ниже 2,5 процента, что является порогом рецессии для мировой экономики»,

Однако эксперт исключает повторение банковского кризиса 2008 года, поскольку сейчас мировая банковская система находится в более стабильной форме.