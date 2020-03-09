Рига, , 23:37 — REGNUM Общее количество рейсов, отменённых национальным латвийским авиаперевозчиком АirBaltic в период с 29 марта по 31 мая из-за вспышки коронавируса, составило 370. Об этом пишет портал Dienas Business со ссылкой на руководство авиакомпании.

По данным представителей компании, АirBaltic действует так согласно рекомендациям латвийского Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC).

Как передавало ИА REGNUM, ранее национальный латвийский перевозчик АirBaltic принял решение до середины апреля полностью прервать воздушное сообщение с Миланом и Вероной.

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