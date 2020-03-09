Вашингтон, , 23:34 — REGNUM Американский промышленный индекс Dow Jones 9 марта на фондовых торгах в США упал на 8,15%, до 2107,22 пункта.

Так, К 14:40 по времени Восточного побережья США (21:40 мск) Dow Jones установился на отметке 23 757,56 пункта.

В свою очередь индекс S&P 500 потерял 7,82% (232,55 пункт), оказавшись на отметке 2739,82 пункта. Индекс Nasdaq сократился на 7,06%, до 7970,45 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 в течение 9 марта опускался до 5897 пунктов, закончив падением на 7,7%, до 5966 пунктов.

Для индекса FTSE 100 это крупнейшее дневное падение с 2008 года. При расчете FTSE 100 за основу берутся акции 100 компаний с наибольшей капитализацией. Совокупная стоимость их бумаг упала на £125 млрд.

Читайте также: Индекс Лондонской биржи показал крупнейшее падение с 2008 года