Ростов-на-Дону, 10 марта 2020, 00:07 — REGNUM В Ростове-на-Дону появится новая пешеходная зона стоимостью почти 13 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок, передаёт ИА REGNUM.
Электронный аукцион по обустройству пешеходной зоны на бульваре Новосёлов в Северном микрорайоне объявило управление благоустройства Ворошиловского района. Стоимость работ оценивается в 12,8 млн рублей.
Подрядчик должен выполнить условия договора «с момента заключения контракта по 1 июля 2020 года». На бульваре обновят тротуар, установят детские площадки, урны, лавочки и велопарковки.