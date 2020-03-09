Рига, , 22:43 — REGNUM Промышленное производство в Латвии в январе текущего года снизилось на 4,5%. Об этом пишет портал Nra. lv со ссылкой на данные Центрального статистического управления (ЦСУ) страны.

По данным ЦСУ, машиностроение в стране упало на 19,1%, автомобилестроение — на 13,1%, обрабатывающая промышленность — на 3,6%, объёмы производства фанеры и панелей из древесины — на 23,7%.

Отмечается, что тёплая зима в стране привела к снижению объёмов потребления электроэнергии и газа на 11%.