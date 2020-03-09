Лондон, , 22:07 — REGNUM Бумаги российских компаний закрыли торги на Лондонской фондовой бирже спадом на 7−22%.

Так, акции Сбербанка подешевели на 18,01%, ВТБ — на 11,93%. Стоимость глобальных депозитарных расписок «Роснефти» снизилась на 21,43%, «Лукойла» — на 22,13%, Газпрома — на 17%, до $4,55, «Новатэка» — на 19,96%, до $111,5.

Стоимость расписок «Норникеля» подешевела на 10,81%, «Северстали» — на 7,91%, НЛМК — на 14,49%.

Как сообщало ИА REGNUM, индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 в течение 9 марта опускался до 5897 пунктов, закончив падением на 7,7%, до 5966 пунктов.

Для индекса FTSE 100 это крупнейшее дневное падение с 2008 года. При расчете FTSE 100 за основу берутся акции 100 компаний с наибольшей капитализацией. Совокупная стоимость их бумаг упала на £125 млрд.

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