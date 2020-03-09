Йошкар-Ола, , 22:02 — REGNUM По итогам января-декабря 2019 года субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг в республике получали 29 325 семей, что составляет 11% от общего числа семей в регионе. Количество семей, получающих субсидии, по сравнению с предыдущим годом выросло на 664 семьи или на 2,3%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

Общий объём начисленных населению субсидий на оплату жилья и услуг ЖКХ составил в 2019 году 298,696 тыс. рублей, что ниже показателя предыдущего года на 34,037 тыс. рублей или на 10,2%.

Средний размер субсидии, которую получает ежемесячно марийская семья, составил 848,8 рубля, что ниже показателя 2018 года на 12,3%.

Вместе с тем, численность граждан, которые получают поддержку на оплату жилья и услуг ЖКХ, в республике за указанный период сократилась на 1,1% или до 190,58 тыс. человек. Общий объём предусмотренных средств поддержки вырос на 80,262 тыс. рублей или на 6,5%. Средний размер ежемесячной суммы поддержки составил 572 рубля, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 7,7%.