Йошкар-Ола, , 21:43 — REGNUM В Марий Эл по итогам января скончались 726 человек, родилось 540 детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата. Таким образом, смертность превысила рождаемость в 1,34 раза. Число родившихся выросло по сравнению с данными за январь 2019 года на 31 человека, умерших — снизилось на четыре единицы.

Основной причиной смерти за указанный период в республике стали болезни системы кровообращения — от них скончались 286 жителей региона или на 104 человека меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На семь случаев снизилась смертность от новообразований — по этой причине скончались 92 жителя региона.

При этом наблюдается рост числа смертей от болезней пищеварения — с 54 до 60 случаев, органов дыхания — с 38 до 56 случаев, от отравлений алкоголем — с 7 до 13 случаев, от транспортных травм — с 5 до 11 случаев, от самоубийств — с 2 до 6 смертей.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-декабря население регионов Приволжского федерального округа сократилось естественным путём на 98 402 человека. Убыль населения фиксируется во всех регионах округа, кроме Татарии. Миграционная убыль населения по итогам января-ноября 2019 года составила 8 584 человека.

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