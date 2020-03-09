Лондон, , 21:32 — REGNUM Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 в течение 9 марта опускался до 5897 пунктов, закончив падением на 7,7%, до 5966 пунктов.

Для индекса FTSE 100 это крупнейшее дневное падение с 2008 года. При расчете FTSE 100 за основу берутся акции 100 компаний с наибольшей капитализацией. Совокупная стоимость их бумаг упала на £125 млрд.

Так, больше всего упала стоимость акций Anglo American (10,7%), BHP Group (16,6%), BP (19,5%), Evraz (13,7%), Glencore (12,3%), Rio Tinto (7,3%), Royal Dutch Shell (18,2%), передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, мировые цены на нефть начали испытывать давление после распространения коронавируса в Китае и ряде других крупных стран.

Страны — участницы соглашения ОПЕК+ попытались обсудить возможное дополнительное сокращение уровня добычи нефти, чтобы затормозить падение цен на нефть, но к согласию прийти не смогли.

В результате соглашение ОПЕК+ фактически развалилось, что означает, что нефтедобывающие страны могут добывать любое количество нефти.

Читайте также: Падение российского рубля вслед за ценами на нефть — все новости