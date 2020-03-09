Ижевск, , 21:14 — REGNUM В Удмуртии создадут автономную некоммерческую организацию «Цифровая экономика Удмуртской республики». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Ярослав Семёнов.

Согласно документу, организация будет заниматься реализацией целей и задач национального проекта «Цифровая экономика».

Целью деятельности АНО определено предоставление социально значимых, культурных, просветительских, информационных, экспертных, консультационных, правовых, образовательных услуг в сфере развития и использования технологий цифровой экономики.

Функции и полномочия АНО от имени правительства региона будет осуществлять республиканское министерство информатизации и связи. Устав АНО будет утверждён министерством в течение двух месяцев.

Кроме того, организации будет передан имущественный взнос в размере 10 тыс. рублей в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных минсвязи республики согласно закону о бюджете на 2019 год.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минсвязи РФ Максут Шадаев предлагает альтернативы паспорту, и в качестве варианта идентификационного документа он видит мобильное предложение. Такая упрощенная идентификация, по его мнению, возможна в ряде бытовых ситуаций, например, при входе в офисное здание, бизнес-центр, при посещении ведомства, когда приложение можно предъявлять при получении пропуска. Однако министр указал, что такие изменения требуют серьёзного обсуждения, в том числе на площадке Госдумы.