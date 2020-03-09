Ижевск, , 20:48 — REGNUM В 2020 году судебные приставы Удмуртии окончили около 5 тыс. исполнительных производств о взыскании около 800 млн рублей кредитных долгов. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении ФССП по республике.

В рамках исполнительных производств было арестовано имущество 2 270 граждан.

Отмечается что в 2015 году в республике было возбуждено 24 тыс. исполнительных производств по кредитным долгам, в настоящее время — 80 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, в России долг клиента банка в среднем за три года вырос почти на 30%. На начало 2017 года средний размер долга перед банком составлял около 192 тыс. рублей, в 2018 году — около 225 тыс. рублей. По итогам 2019 года долг среднестатистического заемщика российского банка вырос почти на 11% и составил 249 тыс. рублей.