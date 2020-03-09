Москва, , 20:24 — REGNUM Текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза, заявил 9 марта министр энергетики РФ Александр Новак.

В ходе совещания под руководством премьер-министра Михаила Мишустина Новак отметил, что нефтяная отрасль страны «обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами России.

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