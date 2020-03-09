Москва, , 20:12 — REGNUM Стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами России, заявил 9 марта министр финансов РФ Антон Силуанов на фоне обрушения цен на нефть.

В ходе совещания под руководством премьер-министра Михаила Мишустина Силуанов отметил, что это также позволяет гарантировать выполнение поручений президента РФ Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию.

Как сообщало ИА REGNUM, мировые цены на нефть начали испытывать давление после распространения коронавируса в Китае и ряде других крупных стран.

Страны — участницы соглашения ОПЕК+ попытались обсудить возможное дополнительное сокращение уровня добычи нефти, чтобы затормозить падение цен на нефть, но к согласию прийти не смогли.

В результате соглашение ОПЕК+ фактически развалилось, что означает, что нефтедобывающие страны могут добывать любое количество нефти.