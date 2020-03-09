Москва, 9 марта 2020, 17:52 — REGNUM Эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) прогнозируют падение спроса на нефть из-за коронавируса, сообщается 9 марта на сайте агентства.
Отмечается, что в текущем году спрос на нефть снизится на 90 тыс. баррелей в сутки.
«В базовом прогнозе МЭА спрос в этом году снизится впервые с 2009 года», — говорится в прогнозе.
Это связано со значительным сокращением потребления нефти в Китае и серьезных сбоев в туристической сфере и торговле.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что в случае падения мировых цен на нефть на уровень $25 за баррель, в США остановятся разработки новых месторождений сланцевой нефти.
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