Москва, , 17:52 — REGNUM Эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) прогнозируют падение спроса на нефть из-за коронавируса, сообщается 9 марта на сайте агентства.

Отмечается, что в текущем году спрос на нефть снизится на 90 тыс. баррелей в сутки.

«В базовом прогнозе МЭА спрос в этом году снизится впервые с 2009 года», — говорится в прогнозе.

Это связано со значительным сокращением потребления нефти в Китае и серьезных сбоев в туристической сфере и торговле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что в случае падения мировых цен на нефть на уровень $25 за баррель, в США остановятся разработки новых месторождений сланцевой нефти.

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