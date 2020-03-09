Вена, , 18:01 — REGNUM Члены ОПЕК теряют более полумиллиарда долларов в день из-за резкого снижения цен на нефть на фоне отказа России от дальнейшего участия в программе сокращения добычи ОПЕК+. Об этом 9 марта сообщает Reuters.

Журналисты агентства отмечают, что по большей части нефть является основным источником дохода для членов Организации стран-экспортеров нефти, и такое резкое падение цен создаст напряжение для их экономик, некоторые из которых, такие как Иран и Венесуэла, уже и так находятся на грани.

Так, 9 марта фьючерсы на нефть марки Brent LCOc1 снизились на 31% до $31,02, самого низкого уровня с середины февраля 2016 года. На этом минимуме цены упали почти на $20 за баррель по сравнению с максимумом до встречи ОПЕК и ее союзников 6 марта.

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта страны — участницы соглашения ОПЕК+ не смогли договориться в Вене о дальнейшем сокращении уровня добычи черного золота на фоне падения спроса из-за распространения коронавируса в мире.

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