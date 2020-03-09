Вашингтон, , 17:30 — REGNUM Игроки на фондовой бирже в Нью-Йорке приостановили торги. Об этом 9 марта сообщается на официальном сайте биржи.

Работа финансовой площадки была прекращена на четверть часа после того, как индекс Dow Jones и S&P 500 рухнули на 7%.

Эксперты во многом связывают обвал котировок на фондовых биржах с выходом России из ОПЕК+.

Напомним, 6 марта на заседании ОПЕК+ в Вене Россия отказалась от дальнейшего участия в программе сокращения добычи ради стабилизации цены на черное золото. Соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, подписанное в 2016 году, перестанет действовать с 1 апреля.

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