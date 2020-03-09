Москва, , 16:51 — REGNUM Курс рубля продолжает снижаться по отношению к доллару и евро. Главная причина снижения курса российской валюты — выход России из сделки ОПЕК+, приведший к обрушению нефтяных котировок на международных биржах. Об этом заявил ИА REGNUM управляющий партнёр консалтинговой компании «Лавник и Партнеры», к.э.н. Роман Лавник.

«Можно ожидать сохранения существующей тенденции, что способно серьезно отразиться на экономическом положении России, в том числе и на объемах иностранных инвестиций в российскую экономику. Кроме того, ожидаемые американские санкции против российских нефтяных компаний также не могут не отразиться на курсе рубля. Это связано с конкуренцией России и США на мировом нефтяном рынке, поскольку американские компании предлагают сланцевую нефть, а американское государство использует политические рычаги, такие как санкции, для защиты экономических интересов своего нефтепрома. Еще одна причина, которая также должна рассматриваться — эпидемия коронавируса», — заявил Лавник.

Он отметил, что необходимо учитывать партнерство России и Китая, а также географическое соседство обеих стран. Лавник добавил, что курс американской валюты как надежной единицы будет укрепляться.

«Коронавирус повлиял на мировые цены на нефть, которые стремительно падают, «утаскивая» за собой и российскую валюту. Цены на импортные товары растут, покупательная способность рубля снижается. Можно говорить о том, что данная тенденция сохранится на протяжении как минимум предстоящего полугода. Ее преодоление будет связано, в том числе, и с противодействием распространению коронавируса. Как только в Китае пройдет истерия по поводу эпидемии, будет потихоньку восстанавливаться спрос на энергоресурсы, поставляемые в Поднебесную, в том числе и из России. Тогда произойдет стабилизация валютного курса, возможно, доллар даже откатится в цене», — считает Лавник.