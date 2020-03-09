Москва, , 16:44 — REGNUM Российские нефтяники были готовы к провалу переговоров ОПЕК+ и просчитывали сценарии падения котировок до $32 за баррель и ниже. Об этом 9 марта сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в отрасли.

«Да считали. Это нормально сценарии смотреть», — сказал собеседник издания.

По его словам, компании могут начать прирост добычи и раньше апреля. Вместе с тем для России, по его мнению, текущая ситуация дает «возможности, которые надо правильно оценить».

«Надо сделать ставку на проекты с максимальной эффективностью для народного хозяйства», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, мировые цены на нефть начали испытывать давление после распространения коронавируса в Китае и ряде других крупных стран.

Страны — участницы соглашения ОПЕК+ попытались обсудить возможное дополнительное сокращение уровня добычи нефти, чтобы затормозить падение цен на нефть, но к согласию прийти не смогли.

В результате соглашение ОПЕК+ фактически развалилось, что означает, что нефтедобывающие страны могут добывать любое количество нефти.

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