Ташкент, , 16:37 — REGNUM В 2020—2022 годы в столице Узбекистана планируется реализовать 762 проекта общей стоимостью 9 миллиардов 884 миллиона долларов (один доллар-9500 сумов), в том числе 122 проекта в рамках государственной и 640 проектов в рамках региональных инвестиционных программ.

Об этом говорилось на совещание с участием президент страны Шавката Мирзиёева, посвященного обсуждению инвестиционных проектов, которые планируется реализовать в городе Ташкенте.

«В частности, 242 проекта на сумму 1 миллиард 890 миллионов долларов намечено осуществить в промышленности, 337 проектов на 4 миллиарда 966 миллионов долларов — в сфере услуг. В жилищном строительстве планируется построить 183 объекта на 3 миллиарда 328 миллионов долларов», говорилось на совещании.

В частности, среди представленных важнейшими являются проекты общей стоимостью 350 миллионов долларов в малой промышленной зоне «Индустриальный парк» и на сумму 418 миллионов долларов в ташкентском «Технопарке».

Развитию города призваны также способствовать создаваемые Ташкентский деловой центр на территории Яккасарайской малой промышленной зоны и воздвигаемые современные дома, развлекательные и деловые центры в «Юнусабад сити».