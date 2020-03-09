Вильнюс, , 16:26 — REGNUM По новейшим данным департамента статистики Литвы в феврале 2020 года в Литву иммигрировало 4531 человек — это на 1398 человек больше, чем из Литвы за этот же месяц эмигрировало, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Положительная динамика в Литве сохраняется уже 13 месяцев, однако только 1845 иммигрировавших — вернувшиеся граждане Литвы. Остальные являются в большинстве жителями третьих стран.

Департамент статистики не уточняет гражданство прибывших, но по итогам 2019 года сотрудники статистики утверждали, что 2/3 из них являются гастарбайтерами с Украины.