Вильнюс, , 16:23 — REGNUM По всей Литве 14 производителей получили лицензии для производства средств для дезинфекции, сказал сегодня, 9 марта, на пресс-конференции о ситуации с распространением коронавируса министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник подчеркнул, что все потребности Литвы в таких средствах будут полностью удовлетворены. Отдельный запас планирует приобрести государство.

Напомним, что ранее о производстве средств для дезинфекции объявил крупнейший производитель алкоголя в Литве, компания Vilniaus degtinė. Только её мощностей хватает для покрытия всех потребностей Литвы, однако власти решили не ограничивать предложение на рынке и выдали лицензии другим производителям. Не исключено, что такая продукция может продаваться на экспорт в соседние страны.