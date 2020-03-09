Калуга, , 17:28 — REGNUM В банках Калуги 9 марта резко подорожали доллар. По данным интернет-ресурса kaluga.bankiros.ru, курс доллара в областном центре колеблется от 68,75 до 81,7 рубля. Самая высокая цена на доллар установлена в филиалах банков «Русский Стандарт», и СМП Банк, где курс составляет 81 руб. и 81,7 соответственно.

Впрочем, из-за выходного большинство калужских банков закрыты, а те, что работают, покупают валюту по иному курсу. Так, Росгосстрах банк покупает доллар по 62,65 руб., а продаёт по 73,35 руб., «Фора-Банк» продает доллар по 77,9 руб., а Сбербанк предлагал доллар по 74,83 руб., Банк ВТБ по 76 руб., а Альфа-банк по 76,55.По наиболее низкому курсу доллар продается в калужском филиале Россельхозбанка — 68,75 руб.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, обвальное падение цен на нефть спровоцировало резкое снижение курса рубля. Курс доллара на международном рынке Forex вырос на 9,5%, и превысил отметку в 75 рублей. Падение спроса на нефть фиксируется на фоне распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, страны ОПЕК+ не смогли на переговорах в Вене договориться о дополнительном сокращении мировой нефтедобычи.

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