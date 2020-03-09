Рига, , 16:03 — REGNUM По данным Центрального статистического управления (ЦСУ) Латвии годовая инфляция в феврале 2020 составила 2,3% по сравнению с аналогичным периодом год назад, пишет портал nra.lv.

В среднем, за 12 месяцев, уровень потребительских цен вырос на 2,7%. Товары за год подорожали на 1,9%, а услуги на 3,1%.

В феврале большое влияние на рост цен оказали новые акцизы на алкоголь и сахаросодержащие напитки. Цены на продукты и безалкогольные напитки в течение месяца возросли на 1%. Одежда подорожала на 2,1%. За год в этом сегменте цены выросли на 4,4%

В феврале в Латвии дешевел бензин — 3,7% и дизельное топливо — 4,4%, автогаз на 0,7%. На 2,3% подорожали услуги гостиниц.

В целом, за 12 месяцев, алкоголь и табак стали дороже на 1,5%, здравоохранение на 3,4%, горючее на 4,8%, причём бензин на 9%. Услуги гостиниц и общественного питания на 3,5%.

Незначительное снижение цен наблюдалось в стоимости страховых полисов, электроэнергетике, стоимости природного газа.