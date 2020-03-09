Рига, , 16:02 — REGNUM Генеральный директор Службы Государственных Доходов (СГД) Иева Яаунземе заявила, что её ведомство внимательно следит за объемом налоговых поступлений в бюджет в туристической и транспортной отраслях, наиболее подверженных экономическим последствиям эпидемии Covid-19, пишет портал Dinas Business.

По словам Яаунземе, в СГД, вплоть до начала марта, не отметили отставания в графике налоговых поступлений. В первую очередь речь идёт о подоходном налоге с населения, ндс и социальном налоге. Если это случится служба в оперативном порядке проинформирует о ситуации Министерство Финансов.

Как сообщало ИА REGNUM на утро 9 марта в Латвии было официально зарегистрировано 6 заболевших Covid-19. Национальная авиакомпания airBaltic до середины апреля прекратила полёты в Милан и Верону.