Рига, , 15:59 — REGNUM Член Правления Rail Baltica Марк Лоудер заявил, что предприятие закупит у Oracle Primavera P6 программное обеспечение для планирования и оценки рисков проекта на весь период его реализации, пишет портал Dienas Business.

По словам Марка Лоудера это необходимо на этапе перехода от стадии планирования к этапу строительства. Систему оценки рисков будет внедрена до июля 2020 года. Стоимость контракта по её закупке составит 873 700 евро, без учёта НДС. В Латвии он равняется 21%.

Как сообщало ИА REGNUM до мая месяца странам Прибалтики необходимо договорится о едином центре управления проектом Rail Baltic, стоимость которого пока составляет 5,8 млрд евро. В противном случае со стороны Еврокомиссии существует угроза переноса финансирования скоростной железной дороги в Прибалтике на неопределённый финансовый период.