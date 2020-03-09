Рига, , 15:53 — REGNUM В связи с возможным отмыванием средств в ликвидируемом АБЛВ банке Управлением по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции Латвии начато 50 уголовных процессов, пишет портал LSM.

Полиция указывает, что в ряде этих процессов констатированы нарушения не только со стороны клиентов, но и со стороны сотрудников банка, а также должностных лиц, которые работали в группе и оказывали поддержку в отмывание средств.

Одно из уголовных дел перенято латвийской Прокуратурой расследующей организованные преступления. По сути, в данный момент оценивается — не происходило ли в АБЛВ банке организованное отмывание средств в соответствии с заявлением FinCEN США, после чего третий на тот момент по размеру активов латвийский банк был включён в санкционный список США.

На основание расследований будет приниматься решение о возврате средств владельцам или их конфискации в пользу латвийской казны. Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 февраля 2020 член комитета по ликвидации Андрис Ковальчук сообщил, что АБЛВ банк в настоящий момент подготовился к очередному, второму, этапу выплат и готов вернуть кредиторам миллиард евро. С тех пор информации о возврате средств клиентам не поступало.