Вашингтон, , 15:01 — REGNUM Обрушение цен на нефть в первых числах марта 2020 года сало сильнейшим с 1991 год, когда закончилась война в Персидском заливе. Об этом сегодня, 9 марта, сообщает американское агентство Bloomberg.

Напомним, что еще утром 6 марта баррель североморской нефти марки Brent стоил $45,8 и это после совсем недавнего плавного, но существенного снижена нефтяных котировок из-за распространения эпидемии коронавируса. А сегодня, 9 марта, за баррель Brent поставкой в мае в лучшем случае дают $31.

Агентство Bloomberg вспомнило, что в 1991 году сразу после окончания войны в Персидском заливе, когда военный блок НАТО и его ближневосточные союзники разгромили иракские вооруженные силы, пытавшиеся оккупировать Кувейт, цена на нефть упала с $41 до $17 за баррель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нынешнее падение цен на нефть связано с сокращением ее потребления из-за эпидемии коронавируса, а также провалом переговоров участников сделки ОПЕК+ о дальнейшем сокращении уровня добычи.