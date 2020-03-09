Нур-Султан, , 15:04 — REGNUM Оперативное совещание с руководством правительства Казахстана и подотчетных главе государства органов прошло 9 марта под председательством главы республики Касым-Жомарта Токаева, сообщается в пресс-службе президента Казахстана.

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Совещание было посвящено вопросам мировой финансово-экономической ситуации и ее влиянию на экономическую ситуацию в республике.

Глава республики адресовал правительству, национальному банку и иным государственным органам ряд поручений, основное из которых — выполнить перед народом социальные обязательства в полном объеме. Согласно поручению главы государства также был создан штаб оперативного реагирования под руководством главы правительства.

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В пресс-службе анонсировали разработку антикризисного плана действий, а также подготовку плана по поддержке занятости населения.

Также сообщается, что правительством будут предложены уточнения относительно бюджета на 2020−2022 годы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в республике заявили о планах выйти на российские рынки облигаций в ближайшие два месяца. Кроме того, ранее сообщалось, что на развитие торговли в Казахстане ближайшие пять лет потребуется 710 млн долларов.

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