Москва, , 14:39 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») призвала не сеять панику в связи с ситуацией в сфере экономики.

«Да, сейчас творятся страшные вещи с мировой экономикой, но хватит сеять панику! Особенно через всяких аналитиков «крюгеров» из ужастика про улицу Вязов: у них чем страшнее и ближе к Апокалипсису, тем круче. Но вот беда: у таких экспертов «дебет с кредитом» не сходится», — отметила Поклонская в соцсетях.

Паника совершенно ни к чему, и будоражить людей — далеко не лучший вариант, полагает парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, существенно снизилась цена нефти, на что отреагировал рубль — курс отечественной валюты резко упал.