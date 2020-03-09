Москва, , 14:25 — REGNUM Все социальные выплаты и пенсии в Российской Федерации будут проиндексированы в полном объеме несмотря на падение российского рубля относительно доллара и евро. Об этом сегодня, 9 марта, в интервью РИА Новости заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова (Псковская область).

Бибикова подчеркнула, что все социальные обязательства государства перед гражданами будут выполнены в полном объеме — в этом нет никаких сомнений.

«Социальные обязательства перед гражданами будут выполнены, в этом можно не сомневаться. То, что планируется закрепить в Конституции — индексация социальных выплат и пенсий — будет выполнено», — подчеркнула сенатор.

Также она выразила уверенность, что в связи с падением рубля относительно ряда иностранных валют гражданам России не стоит опасаться снижения реальных доходов.

Стоит отметить, что при международной торговле используется в основном доллар США, и евросоюзный евро, а вовсе не рубли, к тому же российская экономика не производит всю номенклатуру товаров народного потребления, следовательно, падение рубля неминуемо приведет к росту цен на импортную продукцию, а в перспективе это и означает дальнейшее падение реальных доходов населения.