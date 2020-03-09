Минск, , 13:59 — REGNUM Белорусская вертикаль исполнительной власти должна научиться работать с отходами — начиная от боя стекла, полиэтилена и другими. Об этом 9 марта на совещании с руководством Совмина заявил Александр Лукашенко.

Выступая на совещании, руководитель «Швейцарии Восточной Европы» привёл в пример Швейцарию, где очень многие товары производятся из вторсырья. Лукашенко сообщил, что Совмин постсоветской республики предлагает только в 2022 году сделать то, что апробировано еще в СССР. Как сообщает президентская пресс-служба, он с возмущением отметил: «И все эксперты, в том числе Администрация президента, дали положительное заключение. Удивительно».

«Мы что в компактной стране — это же не Россия — не можем собрать отходы и переработать? Ведь то же стекло получить традиционным образом значительно дороже, а тут готовое стекло переплавил и опять получил бутылку, — сказал Лукашенко, ссылаясь на швейцарский опыт. — Нет, мы ждем, как с этой нефтью, пока жареный петух, как в народе говорят, не клюнет в определенное место. Потом будем героически искать альтернативу, договариваться и так далее. Деньги под ногами — взять не можем».