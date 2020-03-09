Минск, , 13:57 — REGNUM Белоруссия должна нарастить производство электроэнергии и сделать её доступнее для населения, например — в сфере электротранспорта. Об этом 9 марта на совещании с руководством Совмина заявил Александр Лукашенко.

«Мы можем больше произвести электроэнергии. Так почему мы не делаем сегодня, с запасом во времени, крен к электротранспорту, к большему потреблению электроэнергии? Это замена углеводородам», — сказал он.

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Лукашенко указал на скрытые резервы — переработку стекольных и других отходов, отметив: «Нет, мы ждем, как с этой нефтью, пока жареный петух, как в народе говорят, не клюнет в определенное место. Потом будем героически искать альтернативу, договариваться и так далее. Деньги под ногами — взять не можем».

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«Задача, которая вытекает из строительства атомной электростанции, — сделать так, чтобы электрическая энергия для автомобилей была дешевле стоимости бензина и дизельного топлива. Тогда люди будут с удовольствием покупать автомобили на электрической тяге, — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба. — Отвечают ли инициативы, которые внесены, этой задаче?».

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