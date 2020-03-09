Вашингтон, , 13:23 — REGNUM Директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что в случае падения мировых цен на нефть на уровень $25 за баррель, в США остановятся разработки новых месторождений сланцевой нефти. Об этом он сказал журналистам сегодня, 9 марта.

Напомним, что вечером 6 марта в Вене страны — участницы соглашения ОПЕК+ не смогли договориться дальнейшем сокращении уровня добычи нефти на фоне падения спроса на нее из-за распространения коронавирусной инфекции в мире.

Это означает, что с 1 апреля 2020 года более не действует соглашение ОПЕК+ и страны-экспортеры нефти могут добывать ее в любом возможном количестве.

Не секрет, что экономика США смогла оправиться от мирового финансового кризиса 2008 года во многом благодаря развитию и внедрению технологии добычи так называемой сланцевой нефти. Это нефть находящейся вколлекторахс низкой проницаемостью (плотных), таких как сланцы, плотные песчаники, известняки. Для ее добычи требуютс особые технологии — гидроразрыв пласта и наклонно-направленное бурение. При этом гидроразрыв пласта весьма опасная технология с точки зрения негативного влияния на окружающую среду — в первую очередь идет сильное загрязнение грунтовых вод. Тем не менее ради экономической выгоды в США активно добывают сланцевую нефть.

Но себестоимость добычи сланцевой нефти намного выше, чем добыча нефти из традиционных коллекторов. Причем в разы. Иными словами, при определенном уровне мировых цен на нефть добыча сланцевой нефти просто нерентабельна.

Однако ряд экономистов указывает, что на данный момент большинство месторождений сланцевой нефти в США находится на балансе крупных нефтяных компаний, таких как Exxon и ряда других. Учитывая объемы их капитала они вполне могут поддерживать даже нерентабельную добычу, по крайней мере какое-то время.