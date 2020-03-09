Москва, , 12:26 — REGNUM В Госдуме ожидают роста стоимости цен на товары в связи с падением курса рубля, передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта.

«Всё то, что у нас зависит от импорта, товары, они в связи с изменением курса подражают», — отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Однако он видит и плюсы в такой тенденции.

«Но при этом более привлекательной становятся наши товары, в том числе и на мировом рынке», — рассуждает парламентарий.

Одновременно депутат не ожидает снижения цен на бензин, таким образом перевозки внутри страны не подешевеют.

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