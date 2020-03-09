Москва, , 12:21 — REGNUM Резкого падения стоимости цен на бензин ожидать не приходится, однако рост стоимости топлива может замедлиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта завил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Полагаю, что падение цены на нефть точно не приведет к снижению цен на топливо, сожалению. Но может быть, рост стоимости литра бензина может быть не таким активным», — завил Нилов.

В России законы экономики порой работают иначе, чем в других странах, указал он.

«Резкого принижения цен на топливо ожидать не придётся. У нас, к сожалению, законы экономики работают выборочно — когда дело касается крупного бизнеса, они прекращают работать», — отметил парламентарий.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме опасаются разгона инфляции и ждут корректировки бюджета

Читайте развитие сюжета: Падение рубля приведет к подорожанию товаров в РФ