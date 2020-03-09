Москва, , 12:11 — REGNUM Несмотря на новую экономическую ситуацию, государство выполнит свои обязательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта завил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Я уверен, что все социальные обязательства государство просто обязано будет выполнить. У нас есть подушка безопасности, которая позволит принять дополнительные меры, прежде всего для того, чтобы все социальные обязательства были реализованы», — заявил Нилов.

Госдума 11 марта намерена обсудить во втором чтении поправки в федеральный бюджет, касающиеся реализации послания президента РФ Федеральному собранию, в том числе предполагающие расширение маткапитала.

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