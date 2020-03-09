Минск, , 12:21 — REGNUM Падение мировых цен на нефть являются дополнительной возможностью для того, чтоб договориться с РФ о поставках нефти. Об этом со ссылкой на слова премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, сообщает 9 марта Белта.

«Это сегодня дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией. Потому что ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе», — цитирует слова Румаса «Белта».

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В равной степени ситуация с падением цен на нефть по словам главы правительства Белоруссии влияет на переговоры и с альтернативными поставщиками нефти.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, мировые цены на нефть стремительно падают ввиду эпидемии коронавируса, а также из-за развала соглашения ОПЕК+.

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Отметим, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о том, что республике поступают множество предложений о поставке нефти Минску и ее переработке на заводах республики. Лукашенко уточнил, что речь идет об объемах нефти в 6 млн тонн.