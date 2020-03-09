Стокгольм, , 11:44 — REGNUM Объем мировых продаж оружия за пятилетку 2015—2019 годов увеличился на 5,5% по сравнению с предыдущей пятилеткой. Об этом сказано в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Наибольший рост продаж оружия в эту пятилетку продемонстрировали США и Франция. Так, рост продаж американского оружия составил 23% к уровню предыдущей пятилетки. А вот рост Франции — аж 72%.

При этом объем экспорта российского вооружения, по данным SIPRI, за период с 2015 по 2019 годы снизился на 18%.

Основная причина снижения — это сокращение поставок российского оружия в Индию. При этом рост экспорта российского оружия в Египет и Ирак не смог компенсировать снижение общего объема продаж в 2015—2019 годах.

При этом по объему экспорта оружия лидируют США, Россия, Франция, Германия и Китай.

Примечательно, что в список десяти крупнейших экспортеров оружия впервые вошла Южная Корея. За пять лет она продемонстрировала рост продаж на 143% по сравнению с пятилеткой 2010—2014 годов. Экспорт вооружений из Израиля вырос на 77% и достиг рекордного уровня.

Стоит отметить, что российская государственная корпорация «Ростех», которая и занимается экспортом российского вооружения, в 2019 году, комментируя аналогичный доклад SIPRI, заявила, что данные в нем не соответствуют действительности.