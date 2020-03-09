Москва, , 11:34 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации в условиях крайне высокой волатильности на финансовых рынках временно приостановит проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов России.

В Минфине заявили, что в нынешних условиях высокой волатильности на финансовых рынках, решения о проведении аукционов по размещению ОФЗ будут приниматься отдельно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спад мировой экономики резко усилился после развала соглашения ОПЕК+. Страны — экспортеры нефти не смогли договориться о сокращении уровня добычи, и в итоге с 1 апреля никаких ограничений на добычу нефти нет. Это сразу же привело к обвальному падению цен на нефть. Ситуацию усугубляет распространение коронавирусной инфекции в мире, которая уже привела к сокращению потребления нефти и остановке ряда важных производств в Китае.