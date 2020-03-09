Москва, , 11:23 — REGNUM В Госдуме требуют отставок допустивших падение цен на нефть.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на нефть продолжают снижение. Минфин заверяет, что средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25−30 за баррель. Депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») знает, что делать.

«Для начала выяснить, кто те аналитики, что советовали играть на обострение, посмотреть, просчитали ли они подобный сценарий и если не просчитали, то выгнать их с работы вместе с их начальниками (поскольку начальник подбирает экспертов по подобию своему)», — рассуждает парламентарий в Facebook.

Коррекции бюджета не избежать, полагает депутат.

«Затем, а как раз биржи чуть стабилизируются, вносить коррекцию в бюджет, уменьшая мега-проекты, повышая за счёт льгот и реального роста зарплаты доходы населения (в том числе поскольку цены явно вырастут сильнее планового) и особенно быстро перестраивая систему здравоохранения», — указал Шеин.

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