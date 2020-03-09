Москва, , 11:10 — REGNUM Индексы мировых торговых сегодня, 9 марта, площадок стремительно падают. Экономисты уже называют сегодняшний день — черным понедельником.

Так, индекс индекс гонконгской биржи Hang Seng опустился ниже 25 000 пунктов. Это самый низкий уровень с августа 2019 года.

Саудовская биржа Tadawul обвалилась более чем на 9%.

Японская биржа Nikkei просела почти на 6%.

Британский индекс FTSE 100 упал на открытии торгов на 9,5%, до 5835,1 пункта.

Немецкий индекс DAX открыл торги падением на 7,8%, до 10 653,12 пункта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общее экономическое охлаждение в мире началось из-за вспышки эпидемии коронавируса в Китае. COVID-2019 распространился и в другие страны, на сегодняшний день крупнейшие очаги — Италия и Иран.

Однако спусковым крючком обвала стал развал соглашения ОПЕК+ о сокращении уровня добычи нефти. Участники соглашения не смогли договориться о дальнейшем сокращении уровня добычи и в итоге никаких ограничений по объемам добываемого черного золота больше нет. Нефть сразу же обвалилась в цене, потянув за собой остальную экономику.