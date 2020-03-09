Тбилиси, , 10:51 — REGNUM

За минувшую ночь в Грузии было зафиксировано 2 новых случая коронавируса и общее число зараженных достигло 15 человек. Обновленные данные сегодня утром были опубликованы на созданном правительством Грузии специальном сайте https://stopcov.ge/.

Согласно этой же информации, в карантине находится уже 141 человек, а под наблюдением в стационаре — 51 человек.

Еще в воскресенье поздно ночью на сайте фиксировались 13 зараженных коронавирусом, и 2 новых случая были подтверждены на основании заключения, выданного лабораторией имени Лугара. Значительно выросло и число помещенных в режим карантина граждан. Вчера ночью оно составляло 128 человек. Официальные представители минздрава пока заявлений относительно эпидситуации в стране не сделали.