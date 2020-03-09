Москва, , 10:20 — REGNUM После фактической ликвидации механизма поддержки рынка в виде ОПЕК + на нефтяной рынок возвращаются ценовые войны производителей, заявил 9 марта ИА REGNUM главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что после развала сделки ОПЕК+ и решения Саудовской Аравии увеличить добычу сырья и снизить цены нефть подешевела более чем на 25%. Курс доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке. Доллар превышал 73,2 рубля, евро — 82,2 рубля.

По его словам, в столь сложных условиях текущей конъюнктуры мировой экономики с учётом действия вирусного фактора, нефть может продолжить снижение в широком диапазоне 25−35$. «Рубль в этих условиях может двигаться к отметкам 69−72 и далее ослабиться до 75 и ниже», — уточнил эксперт.

«Российские рынки как фондовые, так и долговые могут испытать значительное снижение, а также мы можем увидеть начало значительного оттока капитала из российских активов, что будет способствовать значительному ускорению понижательной динамики в ценах рублёвых активов», — добавил Покатович.

Он полагает, что в условиях столь высокой рыночной нестабильности и эмоционального напряжения на рынке, меры ЦБ могут оказать недостаточными для сдерживания рублевого ослабления.