Москва, , 10:19 — REGNUM Банк России в течение ближайших 30 дней не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Об этом сегодня, 9 марта, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

В Центробанке заявили, что стремятся повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность на финансовых рынках.

Если понадобится Банк России готов задействовать дополнительные инструменты для сохранения финансовой стабильности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня российский рубль обвалилася до минимумов 2016 года. Падение российской валюты связано с обвальным падением цен на нефть.