Лондон, , 09:06 — REGNUM Мировые цены на нефть стремительно падают на фоне продолжающейся эпидемии коронавируса, а также развале соглашения ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные торгов на международных площадках сегодня, 9 марта.

Так, в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на североморскую нефть марки Brent поставкой в мае 2020 года упала до $31,74 за баррель.

На торгах в Нью-Йорке апрельские фьючерсы техасской легкой нефти марки WTI подешевели до $27,72 за баррель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 марта в Вене прошел очередной раунд переговоров участников сделки ОПЕК+. нефтедобывающие страны обсуждали, стоит ли провести дополнительное сокращение уровня добычи нефти на фоне распространения коронавируса в мире.

Страны картеля ОПЕК предложили сократить добычу в совокупности на 1,5 млн баррелей в сутки. При этом 1 млн баррелей приходился бы на страны ОПЕК, а на 0,5 млн баррелей на страны не-ОПЕК.

Но против этого предложения выступили Россия и Казахстан. Сделка ОПЕК+, которая действовала с начала 2017 года фактически развалилась. Нефтедобывающие страны теперь могут добывать любой возможный объем нефти.

Итог закономерен — уже 7 марта нефть пошла вниз. Сегодня, после выходных дней падение цен на черное золото приняло обвальный характер.

При этом экономисты не исключают, что нефть может дойти и до $20 за баррель.