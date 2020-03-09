Москва, , 05:30 — REGNUM Обвала цен на нефть ослабил курс рубля. Доллар на международном валютном рынке вырос до 72 руб, евро — 82 руб. Об этом говорят данные торгов.

Отмечается, что доллар обновил максимум по отношению к рублю с марта 2016 года, евро — с февраля того же года.

Цена на нефть марки Brent в фьючерсных контрактах на май 2020 года на бирже ICE в Лондоне обвалились до $33,94 за баррель, тем самым обновив минимум с февраля 2016 года.

Как сообщало 9 марта ИА REGNUM, на 01:20 мск цены фьючерса на май 2020 стабилизировались на уровне 36,45, продемонстрировав обвал на 24,2%.

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